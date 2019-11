Adam Sandler: 'Il mio prof di recitazione mi disse che non avrei mai fatto questo lavoro'

Nel corso del nuova puntata di "Actors on Actors" di Variety, dove due attori sono chiamati ad intervistarsi a vicenda, Adam Sandler ha condiviso con Brad Pitt un simpatico aneddoto sui primi anni della sua carriera.

L'attore di The Meyerowitz Stories e Uncut Gems ha svelato che uno dei suoi professori alla New York University gli disse di smettere di recitare: ad introdurre l'argomento ci ha pensato Pitt, che a sua volta aveva sentito l'aneddoto dal regista Bennett Miller: “Eri alla New York University, ed era il tuo insegnante di recitazione, o professore di recitazione, credo. Ti ha portato fuori a bere una birra e ti ha gentilmente detto: 'Pensa a qualcos'altro. Ascolta, hai il cuore, ma non hai quel che ci vuole. Scegli un altro percorso.'"

Pitt ha continuato: "C'è una seconda parte di questa storia, ed è il motivo per cui è la mia storia preferita su Adam Sandler e penso che dica molto su di te. Ti sei imbattuto in lui quando ormai eri diventato famosissimo, ed eri con un gruppo di amici. Chiunque penserebbe subito: 'Ecco, questa è l'occasione per sfotterlo'. Invece, secondo quanto mi è stato riferito, tu lo hai salutato, lo hai presentato ai tuoi amici e hai detto: 'Questo è l'unico insegnante che mi abbia mai offerto una birra.' Ti riconosco molto in questo racconto, e penso che sia per cose come questa che sei ancora sulla cresta dell'onda dopo tutti questi anni."

"Ti voglio bene", ha concluso a quel punto Sandler, divertito. "Devo dirtelo, quando mi dici che sono andato bene in Uncut Gems, mi sento positivo. Quello che hai fatto tu è dominare questo mestiere per così tanto tempo. Mi sento molto più a mio agio con la commedia, e se uno del tuo calibro mi fa i complimenti, allora sono contento".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Uncut Gems. La pellicola è stata acclamata come una delle migliori della carriera di Adam Sandler, promosso come uno dei contendenti all'Oscar 2020 per il miglior attore.