Adam Sandler: 'Girerò il film più brutto di sempre', un fan gli regala un'idea esilarante

Adam Sandler è ancora oggi un attore più o meno popolare, soprattutto in America, grazie a una carriera interpretativa e anche registica decisamente prolifica, nonostante siano entrambe scandite da alcuni dei peggiori film mai usciti, cosa che un fan gli ha voluto candidamente ricordare partendo da una sua battuta.

Tra le diverse cose buone che ha fatto Adam Sandler, a spiccare su tutte è forse la sua grande interpretazione in Diamanti Grezzi dei fratelli Safdie, riconosciuta come intensa e magistrale un po' ovunque. Al tempo delle nomination agli Oscar 2020, preso dalla sicurezza delle recensioni e dei tanti riconoscimenti qualitativi ricevuti, Sandler scherzò sulla sua candidatura agli Academy Awards scrivendo: "Se non verrò nominato, girerò il film più brutto di sempre".



Quella nomination non è mai arrivata e aspettiamo ancora di capire se Sandler terrà fede alla sua promessa, ma nel frattempo un utente e fan di Reddit ha voluto regalare all'attore e regista una "preziosa" idea per girare questo film più brutto di sempre. Ed è esilarante per un motivo che vi riveleremo alla fine, se non riuscirete a intercettarlo durante la lettura. Eccola spiegata:



"Adam Sandler interpreta un personal trainer/venditore di scarpe di nome Jack Goodheart, sposato con Janet Goodheart (sempre interpretata da Sandler). I due viaggiano in un resort esclusivo in Costa Rica per partecipare alla reunion liceale per festeggiare il trentesimo anniversario dal diploma, che guarda casa cade proprio il weekend del 4 luglio, il Giorno dell'Indipendenza. Durante l'evento, Rob Schneider (nel ruolo di un terrorista) e la sua squadra di scagnozzi irrompono con violenza e prendono tutti in ostaggio, tra i quali c'è anche il Senatore Chuck Finley (Terry Crews) e la candidata alle presidenziali Casey Fitzpatrick (Maya Rudolph). Durante la mischia, Jack e Janet riescono a fuggire, scegliendo di sfruttare la loro esperienza militare per salvare la situazione. Questa commedia d'azione PG-13 si intitola Jacked Up e termina con un pigro inseguimento in moto d'acqua nella piscina fluviale del resort. Alla regia Dennis Dugan e tra i co-protagonisti anche Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Steve Buscemi, Taylor Lautner, Luke Wilson, Peter Dinklage e Al Pacino".



Avete scovato l'elemento chiave? No? La trama è un puzzle di diversi elementi dei tanti film interpretati e girati da Adam Sandler.