Adam Sandler e i fratelli Safdie: quando inizieranno le riprese del nuovo film?

Nel 2019 Adam Sandler, attore hollywoodiano conosciuto per il suo lato comico, regalava al pubblico quella che è stata poi considerata una delle sue migliori interpretazioni: l'attore infatti interpretò il protagonista di Diamanti Grezzi (Uncut Gems), progetto nel quale Sandler resse un ruolo a dir poco complicato.

Lo scorso anno, lo stesso rivelò che sarebbe tornato a collaborare con i fratelli Safdie, senza però svelare né il titolo del progetto, né tantomeno la trama.

In una recente intervista per Collider, nonché nostra fonte, Adam Sandler non solo ha anticipato un dettaglio sul prossimo film, ma anche il papabile periodo di inizio riprese.

"È nel mondo dei cimeli sportivi", queste le parole che descrivono a grandi linee il prossimo film con i fratelli Safdie. Riguardo all'inizio riprese, l'attore ha rivelato che "Ci stiamo lavorando su, ma credo quest'estate".

A quest'ultima affermazione Jennifer Aniston, intervistata insieme a Sandler per l'ultimo film di cui sono protagonisti (Murder Mystery 2), si è mostrata sorpresa e ha affermato: "Quest'estate?!", esclamazione a cui il collega ha risposto dicendo "Penso di sì".

Insomma, non dovrebbe mancare poco affinché il progetto parta definitivamente. Siete curiosi di sapere come sarà la nuova collaborazione tra Adam Sandler e i fratelli Safdie? Fatecelo sapere nei commenti!



Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Diamanti Grezzi - Uncut Gems con Adam Sandler!