Adam Sandler ed i fratelli Safdie di nuovo insieme per Netflix, dopo 'Diamanti Grezzi'

Poco più di una settimana fa Adam Sandler aveva annunciato un nuovo film con i Safdie nei suoi progetti futuri ed ora l'ufficialità è arrivata da Netflix che ne ha confermato la produzione, per il momento ancora in fase di sviluppo.

L'enorme successo del 'claustrofobico' Diamanti Grezzi diretto dai fratelli Safdie, ci ha dato l'opportunità di ammirare un Adam Sandler sotto una luce diversa. Nonostante sia stato malamente snobbato agli Oscar, l'attore statunitense ha trovato con i fratelli registi un perfetto equilibrio artistico che non ha intenzione di spezzare.

Da poco Netflix ha infatti confermato un nuovo progetto del trio, la cui trama ancora non è stata rilasciata, ma che dovrebbe trovare nell'anno prossimo l'inizio delle sue riprese. Diamanti Grezzi ha consacrato i fratelli Safdie come due dei più grandi nomi del mondo del cinema indipendente ed ha fatto rivivere a Sandler una sorta di seconda giovinezza, con un successo di critica e di pubblico per le sue capacità di attore. La notizia di una nuova collaborazione non dovrebbe quindi sorprenderci più di tanto visto che: squadra che vinche non si cambia!

Con Netflix Sandler, nel 2014, ha firmato un accordo di produzione che ha reso il gigante dello streaming il partner ufficiale per i suo lavori, che produce attraverso la sua etichetta Happy Madison Productions.