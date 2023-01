Adam Sandler e i fratelli Safdie sul nuovo film con uno script da 340 pagine

Gira già da diverso tempo la notizia di un nuovi film di Sandler con i fratelli Safdie era stata confermata. Ora, l'attore di Diamanti Grezzi ha parlato del minuzioso lavoro dei fratelli e sulla lunghezza della loro sceneggiatura.

"Sono due anni che stanno lavorando a questo film che dovremmo fare insieme. Stanno scrivendo tantissime pagine", rivela l'attore per THR's Awards Chatter. "Leggo un passaggio, ma poi loro mi dicono 'Oh, no l'abbiamo tolto. Abbiamo cambiato quella parte. Ti mandiamo un'altra bozza". Ha aggiunto.

Sandler ha lasciato intendere dunque la precisione e la minuziosità del lavoro dei due fratelli, tanto che "La prima bozza è stata di 340 pagine". Ci aspetta dunque un film lungo? A giudicare dalla lunghezza dello script,

Non sono ancora noti i dettagli del prossimo film che vede questa collaborazione così ben riuscita in Diamanti Grezzi. Servirà dunque attendere ancora un po' Intanto Sandler e Jennifer Aniston saranno i protagonisti di Murder Mystery 2, sequel che li vedrà di nuovo nella coppia marito-moglie di detective.

Ma la carriera di Sandler non termina qui: in ballo ci sarebbe anche un film di Noah Baumbach che potrebbe vederlo protagonista con Brad Pitt, il tutto per Netflix. Ma anche in questo caso, servirà del tempo prima di avere dettagli più specifici sul progetto.