Adam Sandler è un forte contendente dell'Oscar al miglior attore grazie ad Uncut Gems

Dal Toronto International Film Festival, dove Uncut Gems dei fratelli Safdie è stato presentato in anteprima mondiale, sono praticamente tutti certi: Adam Sandler è già da oggi un forte contendente per il premio Oscar 2019 al miglior attore.

L'opera ha esordito col 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e chi l'ha visto ha già posizionato l'attore al fianco di Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio e Antonio Banderas in una preliminare corsa alla statuetta.

Natalia Winkelman di The Daily Beast, ad esempio, nella sua recensione ha spiegato che: "È la performance più avvincente di Sandler dai tempi di Ubriaco d'Amore di Paul Thomas Anderson, e forse anche più adatta alla sua persona. Per via della sua blanda insensatezza, Sandler ha sempre nutrito un pozzo di energia nervosa ... Ora i registi, i fratelli Safdie, sono riusciti ad andare ancora più in là, spingendo la nevrosi di Sandler al suo estremo esplosivo mentre si aggrappa alla cosa che lo rende amabile da sempre: il suo umorismo".

Vanity Fair ha fatto eco a queste parole, sostenendo che Sandler genererà davvero interesse per la categoria miglior attore. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

Uncut Gems è una commedia nera ambientata nel mondo criminale e interpretata, oltre a Sandler, anche da da Julia Fox, Indina Menzel, LaKeith Stanfield, Noa Fisher, con apparizioni di celebrità del calibro di Kevin Garnett e The Weeknd. Per altri approfondimenti, guardate la prima foto ufficiale di Uncut Gems.