Adam Sandler, il nuovo film Netflix ha i voti più alti della sua carriera!

Attualmente il film ha registrato un 96% su Rotten Tomatoes , ed è anche la commedia Netflix con il punteggio più alto di sempre. Secondo quanto si legge su The Hollywood Reporter, il film di Cohen batte Hustle (93%), The Meyerowitz Stories (92%) e Diamanti Grezzi (91%). Non sei invitata al mio bat mitzvah racconta la storie delle migliori amiche Stacy (Sunny Sandler) e Lydia (Samantha Lorraine), che da tempo preparano indimenticabili bat mitzvah ma quando un ragazzino popolare di nome Andy Goldfarb (Dylan Hoffman) e diversi drammi scolastici si mettono in mezzo tutto rischia di saltare. Nel cast anche Idina Menzel , Sadie Sandler, Sarah Sherman, Luis Guzmán e Jackie Hoffman, oltre ad Adam Sandler. Ieri vi avevamo anticipato che il film di Adam Sandler era già in Top 10 Netflix , a pochi giorni dall'uscita sulla piattaforma. L'attore è una delle star di Hollywood maggiormente amate dal pubblico ma osteggiate spesso dalla critica. A marzo Adam Sandler aveva attaccato i critici , che da parecchi anni l'hanno preso di mira e spesso poco apprezzato i suoi lavori.

