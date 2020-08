Adam Sandler festeggia l'anniversario con la moglie su Twitter: 'Ti amerò sempre, ragazza'

Reduce dal successo di Diamanti Grezzi, Adam Sandler ha festeggiato un signor anniversario in compagnia della moglie Jackie Sandler, una figura fondamentale che lo ha accompagnato in molti dei suoi film.

"22 anni fa, oggi, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo innamorati perdutamente. Non vedo l'ora di vivere insieme i prossimi 22 anni, ragazza. Ti amerò per sempre", ha scritto l'attore per rendere omaggio alla compagna di una vita.

In effetti il loro sodalizio, sia artistico che sentimentale, è iniziato sul set di Big Daddy - Un papà speciale (uscito nel 1999), una delle tante commedie con protagonista Sandler. Da allora Jackie ha avuto modo di lavorare con lui in film noti come 50 volte il primo bacio, Un weekend da bamboccioni, Mia moglie per finta ecc...

Nel 2000 Jackie Sandler ha deciso di conventirsi all'Ebraismo, accogliendo la religione del marito: un momento particolarmente importante nel loro rapporto. Dopo il matrimonio sono arrivate le due figlie, Sadie e Sunny, alle quali il padre è particolarmente legato: ha più volte ammesso che quando erano piccole era solito indossare i costumi più disparati per farle contente e leggere loro le storie della buonanotte (imitando il personaggio di Big Daddy).

Al contrario di molte coppie celebri, spesso in crisi, i due sembrano essere più affiatati che mai e non hanno affatto intenzione di mettere fine alla loro storia. Purtroppo le cose non vanno sempre bene dal punto di vista lavorativo però: Sandler ha parlato dei suoi flop e del suo atteggiamento sul set.