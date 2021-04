Adam Sandler ne ha fatta una delle sue agli Spirit Award 2021: ed è stato memorabile!

In una stagione dei premi quasi completamente virtuale a causa della pandemia, Adam Sandler è riuscito comunque a distinguersi ai recenti Independent Spirit Award. Nel presentare il premio alla miglior attrice protagonista, Sandler si è affibbiato l'etichetta di 'volto degli Independent Spirit Award' e ha sfoggiato un discorso memorabile.

"Ciao, sono Adam Sandler, il volto degli Independent Spirit Award. Se ti stai chiedendo perché ora ho una barba estremamente alla moda, non è stato intenzionale. L'anno scorso, dopo aver vinto il premio al miglior ruolo maschile per la mia incomparabile performance di Diamanti Grezzi, questa barba è apparsa sul mio viso; è stata magia, o sono stati gli 'spiriti indipendenti' a farlo. Sì, mia moglie e i miei figli non mi guardano senza rabbrividire da oltre 12 mesi ma Lars von Trier mi ha regalato una bustina di caffè al CBD per il mio compleanno e Bon Iver fa yoga trascendentale con me ogni mattina, quindi va tutto bene, indipendentemente parlando ovviamente".



La performance di Adam Sandler nei panni del gioielliere Howard Ratner in Diamanti Grezzi di Josh e Benny Safdie, ha attirato l'attenzione della critica quando è stato presentato in anteprima al Festival di Toronto nel 2019.

Nonostante molti pareri a favore di una candidatura agli Oscar, Adam Sandler mancò la nomination ma vinse proprio l'Independent Spirit Award, fornendo anche in quel caso un discorso accorato:"Ciao, mi chiamo Adam Sandler. Grazie. Sono davanti a voi tremando di gioia mentre ricevo il vostro cosiddetto trofeo per il miglior attore in maniera indipendente, ovviamente. Prima di tutto, è fantastico rivedere Aubrey Plaza. Aubrey e io abbiamo fatto Funny People 11 anni fa, in realtà è stata l'ultima volta che i critici hanno fatto finta di non odiarmi per cinque fottuti minuti".



Amato più dal pubblico che dalla critica, Adam Sandler ha dichiarato di avere un modo per capire se un suo film avrà successo.

Talmente amato dai suoi fan, che uno spettatore ha visto 638 ore dei film di Adam Sandler in un solo anno.