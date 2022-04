Adam Sandler conferma: 'Farò un altro film con i fratelli Safdie' dopo Diamanti Grezzi

Dopo l'indiscrezione che i fratelli Safdie stessero preparando una nuova collaborazione con Adam Sandler, è lo stesso attore e comico statunitense a confermarlo nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly. Sandler si rimetterà quindi in gioco con un film non comico diretto dai registi dell'apprezzato Diamanti Grezzi.

"Farò un altro film con i fratelli Safdie", ha risposto Sandler a EW, purtroppo non svelando ancora nulla sul misterioso progetto con il quale si spera che l'attore riesca a ottenere almeno la tanto agognata nomination ai Premi Oscar, sfuggitagli per Diamanti Grezzi, quando ormai tutti la davano per certa. Ricorderete anche che dopo la mancata nomination, Sandler disse che avrebbe fatto film mediocri puntando agli incassi.

"Ci stanno lavorando sodo", ha detto Sandler del nuovo progetto dei Safdies. "La loro etica del lavoro è molto semplice. Lavorano sempre, scrivono sempre, pensano sempre. Non so cosa posso dirvi, ma sarà molto eccitante. È diverso. Ma non voglio che mi dicano mai: 'Perché diavolo gliel'hai detto?'. Quindi lascerò parlare solo loro [di questo progetto]".

L'attore ha due film in arrivo quest'anno su Netflix; Sandler, infatti, ha appena terminato le riprese di Murder Mystery 2 insieme a Jennifer Aniston, il film arriverà prossimamente sulla piattaforma digitale; dopodiché sarà la volta di Hustle, un film con al centro uno scout di basket che proverà a vincere la sua scommessa su un giovane talento emergente (in arrivo questa estate in streaming). Verso la fine dell'anno rivedremo poi ancora Sandler con Paul Dano nel film Spaceman, diretto da Johan Renck, regista di Chernobyl che ha appena firmato per dirigere Dune: The Sisterhood.

Su queste pagine potete già vedere il trailer di Hustle.