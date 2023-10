Adam Sandler compie 57 anni: 'Il mio umorismo è nato per calmare mio padre'

Che piaccia o meno, Adam Sandler è uno degli attori comici più popolari della sua generazione: merito di un umorismo capace di dribblare le critiche e di arrivare davvero a tutti, probabilmente anche a coloro che vorrebbero resistergli. Se oggi possiamo goderne, però, lo dobbiamo soprattutto al rapporto del nostro Adam con suo padre.

L'attore che oggi compie 57 anni e che recentemente ha raccolto su Netflix i voti più alti della sua carriera ha infatti più volte parlato di suo padre come di una figura tutt'altro che morbida e che spesso aveva bisogno di darsi una calmata, effetto che Sandler imparò in qualche modo a ottenere.

"Mio padre non mi ha mai fatto un vero discorso tipo 'devi fare questo e non quest'altro', ho imparato dagli esempi. Mio padre non era perfetto. Aveva un certo carattere, in parte ho preso da lui in questo, tendeva a sbroccare. Ma poi con l'avanzare dell'età cominciò a calmarsi, imparò delle cose sulla vita, ma soprattutto ci insegnò che la famiglia era la cosa più importante e che, se un membro della famiglia avesse avuto bisogno di qualcosa, tu dovevi esserci. Il suo avere un brutto carattere portò me a sviluppare un senso dell'umorismo che serviva a calmarlo, quel tipo di umorismo" sono state le parole di Sandler. Da calmare il padre ad essere amato dai fan di tutto il mondo, insomma, il passo è stato evidentemente breve.