Adam Sandler come non lo avete mai visto nel primo trailer ufficiale di Spaceman

Lo abbiamo appena citato nella nostra lista dei film Netflix più attesi del 2024, ed ecco che Spaceman, nuovo film con Adam Sandler, si presenta al mondo nel primo trailer ufficiale in vista del lancio - si fa per dire - alla Berlinale 2024.

Il trailer, disponibile all'interno dell'articolo, rivela che il protagonista interpretato da Adam Sandler si trova nella sua missione spaziale in solitaria da 189 giorni e sta lottando per far fronte al suo isolamento. Quando incontra la gigantesca creatura ragnesca (doppiata da Paul Dano) sente di essere ormai sul punto di impazzire. Secondo i dettagli ufficiali forniti da Netflix, questa creature 'risale all'inizio dell'universo' e aiuterà il protagonista a sistemare il matrimonio con sua moglie Lenka (Carey Mulligan) e provare a "dare un senso a ciò che è andato storto prima che sia troppo tardi”

Diretto da Johan Renck, regista della miniserie della HBO Chernobyl”, Spaceman è basato sul romanzo del 2017 Spaceman of Bohemia dell'autore ceco Jaroslav Kalfař, con una sceneggiatura firmata da Colby Day: il film, che include nel cast anche Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini, sarà presentato in anteprima al Festival di Berlino il mese prossimo.

Uscirà poi in sale selezionate il 23 febbraio e su Netflix dall'1 marzo. Che cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti!