Adam Sandler, Chris Rock e Dave Chapelle nello stesso film? A quanto pare si

Parlando con The Hollywood Reporter per la promozione dell'imminente quarta stagione di Fargo, l'attore e comico Chris Rock ha anticipato un nuovo film che lo vedrà protagonista insieme agli amatissimi Adam Sandler e Dave Chapelle.

I dettagli della trama rimangono nascosti in questa fase iniziale, ma THR ha descritto Rock come "vertiginoso" riguardo all'idea. Anche se si potrebbe presumere che il progetto sarà una commedia, a giudicare dal tono riflessivo dell'intervista e lo stato attuale della vita privata dell'attore (nell'articolo originale si parla di sette ore giornaliere di terapia) non sorprenderebbe scoprire toni da dramma.

Dopo aver lavorato per anni al Saturday Night Live, Chris Rock e Adam Sandler hanno condiviso il grande schermo diverse volte in passato, prima con il remake del 2005 di L'altra sporca ultima meta e, infine, i due film della serie Un week-end da bamboccioni e più recentemente con The Week Of di Netflix. Inoltre, Rock ha anche avuto un piccolo ruolo come tassista in Zohan - tutte le donne vengono al pettine e ha interpretato se stesso in Sandy Wexler.

Infine, Dave Chappelle è stato visto al cinema nei panni del più fidato amico di Bradley Cooper in A Star Is Born. Sarà interessante scoprite ulteriori dettagli del progetto, visto anche il recente exploit di Adam Sandler con Diamanti Grezzi.

A proposito di Adam Sandler, per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Hubie Halloween, la sua nuova collaborazione con Netflix.