Adam Sandler canta La Canzone della Quarantena da casa e va in onda al Tonight Show

La quarantena imposta dal Coronavirus non ha interrotto il Tonight Show Starring Jimmy Fellon, che ha soltanto dovuto cambiare formato coinvolgendo i suoi ospiti direttamente dalle loro case.

Nella puntata di ieri è stato il turno di Adam Sandler, che ha mostrato al mondo la sua nuova canzone: come forse saprete la superstar non è nuova a queste performance, che solitamente fanno parte dei suoi spettacoli comici e di varietà.

Come potete vedere nel video all'interno del player dell'articolo, al repertorio dell'attore (che include classici come "The Chanukah Song" e "The Thanksgiving Song") da oggi si aggiunge anche "La Canzone della Quarantena", un inno ai professionisti della medicina che stanno lottando in questi giorni contro il Coronavirus.

"Questa è una canzone", la introduce, aggiungendo che deve indossare occhiali da sole blu riflettenti così che nessuno possa vederlo mentre legge i suoi testi. "Medici e infermieri ci salveranno da questo casino se daremo loro le scorte di cui hanno bisogno", strimpella su una chitarra elettrica. "E spero che ci salveranno presto perché sono davvero molto stanco della mia famiglia".

"Dio benedica i medici italiani in Italia / E tutti i medici spagnoli in Spagna", continua un appassionato Sandler. "E Dio benedica i medici cinesi in Cina / E anche i medici cinesi in America."

Per altre notizie, guardate l'Empire State Building diventare l'Occhio di Sauron e scoprite gli Avengers Uniti per gli infermieri e i primi soccorritori.