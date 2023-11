Adam Sandler, brutte notizie: il nuovo film dei fratelli Safdie è stato rinviato

Un attore come Adam Sandler non ha di certo bisogno di presentazioni. Uno dei volti più noti delle commedie americane che ha anche, nel tempo, dimostrato di sapersela cavare in ruoli più seri come quello nel film Diamanti Grezzi. Ad oggi però Hollywood non sta vivendo di certo il suo momento migliore e questo influenza molte produzioni.

Con questo stiamo ovviamente facendo riferimento agli scioperi degli attori americani che negli ultimi mesi hanno purtroppo costretto molte case di produzione a posticipare la partenza o la prosecuzione di numerosi film e serie televisive.

In questo ciclone è finita anche la nuova pellicola dei fratelli registi Safdie, che vede tra gli attori protagonisti proprio Adam Sandler.

Quando, durante una intervista a Collider, è stato chiesto alla star in che momento sarebbero iniziate le riprese del film, si è così espresso: "Al momento non abbiamo certezze su questo".

"Gran parte del lavoro sarebbe stato girato durante la stagione del baseball dal vivo, ma a causa dello sciopero abbiamo perso questa occasione. Proprio in questo momento stiamo cercando di capire quando cominciare".

Sembra quindi che non ci sia ancora una data prestabilita, tutto ciò che sappiamo al momento sul progetto è che si tratta di una storia nuova, del tutto originale. Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Diamanti Grezzi.