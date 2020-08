Adam Sandler, ecco i suoi 5 peggiori film secondo Rotten Tomatoes

Mettiamo subito le mani avanti: sparare su Adam Sandler è decisamente facile e probabilmente ingiusto. La star di 50 Volte il Primo Bacio viene messa alla berlina da anni per la qualità media dei suoi film, talvolta quasi per abitudine, altre volte per effettivo demerito.

Per oggi, dunque, lasceremo da parte ogni sorta di giudizio personale sulle abilità di Sandler e sulla riuscita dei suoi film, limitandoci a riportare i voti di uno dei siti di recensioni cinematografiche più famosi al mondo: Rotten Tomatoes.

Il nostro intento è però quello di raschiare il fondo del barile, concentrandoci su quelli che secondo il noto aggregatore di recensioni sarebbero i cinque peggiori film di Sandler: il quintetto si apre con l'onorevole 10% di Mr. Cobbler e la Bottega Magica, film del 2014 per la regia di Tom McCarthy, mentre al quarto posto di questa poco ambita classifica troviamo Bulletproof (8%), datato 1996.

Apre il podio il 7% di Un Weekend da Bamboccioni 2, del 2013, mentre la medaglia d'argento spetta a Jack e Jill, che porta a casa un poco invidiabile 2%. Il primo posto spetta però al più recente I Ridicoli 6, che nel 2015 raccolse su Rotten Tomatoes un'incredibile 0% all'indice di gradimento! La buona notizia, insomma, è che peggio di così sarà difficile fare. Fortunatamente la vita non è solo lavoro e recensioni: pochi giorni fa Adam Sandler ha festeggiato l'anniversario del suo matrimonio ed ha fatto gli auguri a sua moglie con un commovente post su Twitter.