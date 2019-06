Anche Adam Nagaitis di The Terror entra nel cast dell'action Gunpowder Milkshake

Secondo quanto riportato da Variety, Adam Nagaitis si sarebbe unito al cast di Gunpowder Milkshake, action thriller le cui riprese dovrebbero svolgersi in questi giorni a Belino e protrarsi fino ad agosto.

Negaitis, noto per aver partecipato a serie di un certo prestigio quali la prima stagione di The Terror, serie antologica diffusa su Amazon Prime Video e l'acclamata Chernobyl per la HBO, va così a raggiungere un cast già ricco che vede la presenza di Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Michelle Yeoh e Paul Giamatti.

Gunpowder Milkshake è definito un robusto thriller d’azione ed è prodotto da Studiocanal e The Picture Company. La pellicola vedrà alla regia Aharon Keshales e Navot Papushado, duo di registi israeliani che hanno allattivo anche l'apprezzato Big Bad Wolves. La storia narrerà le vicende di Scarlet ed Eva, madre e figlia, entrambe killer di professione, che uniscono le forze per impedire il piano criminale dei loro boss. Eva sfida il suo boss Nathan salvando la giovane Emily, presa in ostaggio da lui. A dare una mano alle due per evitare la cattura e la morte sarà proprio Scarlet, che fu costretta ad abbandonare sua figlia dopo essersi cacciata nei guai.

Negaitis sarà prossimamente anche nel cast del nuovo adattamento seriale di A Christmas Carol scritto da Steven Knight e con protagonisti Guy Pearce, Charlotte Riley, Andy Serkis e Stephen Graham. La serie in tre parti è prodotta dalla Scott Free di Ridley Scott e dalla Hardy Son & Baker di Tom Hardy per la BBC e FX.

Purtroppo, non è ancora stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Gunpowder Milkshake.