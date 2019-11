Adam McKay vuole dirigere la commedia satirica Don't Look Up per Paramount

Dopo il recente contratto firmato con HBO per lo sviluppo di serie TV, sul fronte del grande schermo la Hyperobject Pictures di Adam McKay ha stretto anche un accordo con Paramount Pictures.

Il regista di Vice - L'uomo nell'ombra e La grande scommessa ha già collaborato in compagnia con lo studio e ora spera di dirigere Don't Look Up, una "commedia nera della scuola di Sesso & potere, Il Dottor Stranamore, e Quinto potere" che sarà incentrata su "Due astronomi di livello intermedio che scoprono un meteorite che distruggerà la terra in sei mesi e dovranno fare un tour mediatico per avvertire l'umanità."

"La mia prima sceneggiatura l'ho scritta per Paramount" ha dichiarato McKay. "Il nostro primo accordo con Paramount Vantage risale a 12 anni fa. Abbiamo fatto una mezza dozzina di film qui. In mezzo a persone fantastiche come Wyck Godfrey e Jim Gianopulos, e tutto questo è davvero confortevole.

Wyck Godfrey, presidente della divisone Motion Picture Group di Paramount, ha commentato:"Abbiamo goduto a lungo di una relazione creativa e collaborativa di successo con Adam, e non potremmo essere più felici di rimanere al suo fianco in questo nuovo capitolo."

McKay l'anno scorso ha diretto Vice - L'Uomo nell'Ombra, biopic satirico che vedeva Christian Bale nei panni dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Vice.