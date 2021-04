Adam McKay è sicuro: 'Zack Snyder non dovrebbe realizzare La fonte meravigliosa'

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato de La fonte meravigliosa di Zack Snyder, un adattamento cinematografico del romanzo di Ayn Rand che il regista di Justice League e Army of the Dead sta cercando di sviluppare da anni, e adesso Adam McKay ha detto la sua in proposito.

Il regista di Anchorman, La grande scommessa e Vice, intervistato dal New York Times, ha assunto una dura posizione al riguardo. Sempre al New York Times Snyder qualche settimana aveva dichiarato che il suo film non era fatto per un paese così diviso come sono gli Stati Uniti oggi, e McKay nelle scorse ore ha replicato esprimendo la sua mancanza di entusiasmo all'idea.

"Bah, facciamo così, pubblica questo nell'intervista: 'McKay ha fatto una faccia come se avesse appena mangiato della pancetta rancida'". Il regista ha continuato spiegando che è più interessato a vedere un film sulla vita "folle" della Rand, definendo il suo lavoro "goffo e didattico", aggiungendo che un'opera del genere potrebbe addirittura ottenere un successo insperato: "Sono convinto che ci siano almeno 75 milioni di persone là fuori che si metterebbero in fila per guardarlo".

In passato La fonte meravigliosa è stato adattato in un film omonimo scritto dalla stessa Rand e diretto da King Vidor, uscito nel 1949 con protagonista Gary Cooper. Fu un insuccesso, ma nel corso degli anni anche altri registi molto controversi come Oliver Stone e Michael Cimino si interessarono a nuovi adattamenti, senza però spingersi fino in fondo.

Sia Zack Snyder che Adam McKay torneranno su Netflix nel 2021, il primo con l'action horror Army of the Dead e il secondo con la commedia dark Don't Look Up, con protagonista Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.