Adam McKay e la guerra in Iraq per un potenziale Anchorman 3

ha rivelato che la sua idea per la trama di un potenziale, vedrebbe il famoso giornalista Ron Burgundy catapultato in una zona di guerra, come nella realtà fecero i reporter statunitensi durante il conflitto in Iraq. Ricordiamo che ufficialmente il progetto di un terzo film è stato accantonato diverso tempo fa.

Will Ferrell ha interpretato l'arrogante lettore di news sia nel 2004 in Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy che nel 2013, in Anchorman 2 - Fotti la notizia. Diventati famosi per le atmosfere grottesche e i dialoghi serrati, i film di Anchorman hanno raccolto un certo seguito di fan nel corso degli anni quindi perché non realizzare anche un terzo capitolo?

Mentre Anchorman 2 - Fotti la notizia terminava con Ron e sua moglie Veronica (Christina Applegate) pronti a mettersi il passato alle spalle, l'idea di una conclusione, trasformando il franchise in una trilogia stuzzicava parecchi spettatori. Tuttavia l'idea venne quasi subito accantonata.

Ora, parlando con Cinema Blend, Adam McKay ha rivelato di avere una precisa idea della trama di Anchorman 3, nel caso dovesse concretizzarsi:"Posso dirti qualcosa. Non so se ricordi la prima e persino la seconda guerra in Iraq. Forse si trattava della seconda guerra in Iraq. Inclusero i giornalisti e questo ci ha dato una sorta d'idea per una storia intera...Non voglio dire troppo, ma ti dirò solo che il giornalista sarebbe Ron Burgundy con Veronica Corningston e il team delle news".

Sembra che Adam McKay abbia pensato a un Ron Burgundy formato reporter in tempo di guerra. Per ora tuttavia Anchorman 3 è un sogno irrealizzabile per i fan del franchise, nonostante Will Ferrell in passato scherzando affermasse che avremmo visto Anchorman 3 in breve tempo. Abbiamo anche visto film come Whisky Tango Foxtrot con giornalisti inviati di guerra anche se Anchorman 3 avrebbe un tono decisamente differente. Inoltre bisogna tener conto che la guerra in Iraq è iniziata nel 2003, quindi probabilmente una trama di questo tipo avrebbe avuto più senso qualche anno fa. In ogni caso il materiale al quale attingere, per Adam McKay e Will Ferrell, sarebbe molto ricco anche per quanto riguarda tematiche più recenti, nell'era del presidente Trump.

Anchorman 2 - Fotti la notizia fu un successo al botteghino, con un incasso di 173 milioni di dollari, a fronte di un budget di 50 milioni.