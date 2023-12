Adam McKay ci riprova dopo Don't Look Up: nuovo film sul climate change

Adam McKay ritorna sul cambiamento climatico dopo Don't Look Up: in seguito alla cancellazione di Average Height, di cui aveva già scritto la sceneggiatura, il regista pensa ad un nuovo progetto.

McKay dunque non dirigerà più il film che avrebbe avuto nel cast Robert Pattinson, Amy Adams e Robert Downey Jr.: senza il coinvolgimento del regista, che aveva presentato il lavoro a Netflix, non è prevista una continuazione dei lavori di Average Height, Average Build. Al suo posto, McKay ha deciso di portare avanti un nuovo progetto che si concentra sul tema del cambiamento climatico.

I rappresentati di McKay hanno confermato il fulcro del prossimo lavoro del regista, sebbene i dettagli su questo progetto a tema cambiamento climatico siano ancora molto riservati.

McKay, regista di altri grandi film come Anchorman e Vice, ha ricevuto nel 2022 una nomination agli Oscar nella categoria Miglior Film con "Don't Look Up", una satira allegoria della crisi climatica, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Anche al di fuori della sua attività da regista, McKay si è sempre speso a favore della lotta ambientalista: ha donato più di 4 milioni di dollari al Climate Emergency Fund, che distribuisce fondi a organizzazioni di attivisti del clima in tutto il mondo. L'anno scorso, McKay ha anche fondato Yellow Dot Studios, una compagnia che produce brevi video e pubblicità sul cambiamento climatico.