Adam McKay parla della fine dell'amicizia con Will Ferrell: 'Ho fatto un casino'

Nel corso di una lunga intervista concessa a Vanity Fair, in occasione della campagna promozionale sul suo nuovo film, Don't Look Up per Netflix, Adam McKay ha parlato per la prima volta in assoluto della fine della sua amicizia di lunga data con l'attore comico Will Ferrell, con cui ha girato alcuni dei più esilaranti film degli ultimi anni.

Il regista e sceneggiatore ha anche chiuso dopo 13 anni la casa di produzione aperta proprio insieme a Ferrell, la Gary Sanchez Productions. A quanto pare la fine dei loro rapporti d'amicizia e professionali è legata alla mancata attribuzione di un ruolo. Ferrell non era la prima scelta per il ruolo di Jerry Buss, il proprietario dei Los Angeles Lakers, nella serie HBO che racconterà la storia della celebre squadra di basket. McKay in realtà voleva John C. Reilly, grande amico di Ferrell, nella parte e assunse quest'ultimo senza dirlo prima a Ferrell.

"La verità è che lo show è sempre stato ideato per essere realistico e Ferrell non somiglia a Jerry Buss, e non ha quell'atteggiamento. E c'erano delle persone coinvolte nel progetto che hanno detto 'Vogliamo bene a Ferrell, è un genio, ma non riusciamo a immaginarlo nella parte'. Era una discussione difficile. Avrei dovuto chiamarlo e non l'ho fatto. E Reilly lo ha fatto, ovviamente, perché lui è una persona diretta... Ho fatto un casino con il modo in cui l'ho gestita".

McKay ha anche aggiunto che l'ultima volta che ha parlato con Ferrell è stato quando hanno deciso di dividere la società di produzione: "Ha risposto 'Sì, stiamo dividendo la società' e in pratica ha detto 'Ti auguro una bella vita'. E ho pensato 'Dannazione, Ferrell non mi parlerà mai più'. Quindi sì, non è finita bene".

Il regista ha provato a salvare la sua amicizia con l'attore inviandogli delle mail, ma senza ricevere alcuna risposta: "Nella mia testa pensavo 'Lasceremo che si sgonfi la situazione. Tra sei mesi o un anno ci siederemo, rideremo di tutto questo e diremo che si tratta solo di idiozie di lavoro senza importanza. Abbiamo lavorato insieme per 25 anni. Lasceremo davvero che scompaia tutto?'. Ma Ferrell ha affrontato la cosa in un modo che l'ha ferito più profondamente di quanto avessi mai immaginato e ho provato a contattarlo, e gli ho ricordato di alcune cose che ho affrontato io e che non hanno mai portato a delle scuse".

Per maggiori approfondimenti sui due, vi lasciamo al trailer di The Shrink Next Door, serie Apple TV+ con Will Ferrell protagonista e al trailer di Don't Look Up diretto da McKay con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.