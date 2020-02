Adam G. Simon ha proposto ai Marvel Studios una trama clamorosa per un film su Il Punitore

Nel corso di una recente intervista Adam G. Simon, sceneggiatore del recente remake di The Raid, ha dichiarato di aver proposto ai Marvel Studios un adattamento cinematografico di The Punisher.

Adam G. Simon ha scritto anche Point Blank, guarda caso con Anthony Mackie, interprete di Sam Wilson / Falcon nel MCU, e durante una recente intervista ha rivelato di aver avvicinato la Marvel per scrivere un film su Frank Castle molto prima che la serie Netflix fosse realizzata. Ecco cosa ha detto Simon a riguardo:

"Anni prima che la serie iniziasse. Era lo strano tempo di transizione di Dirty Laundry per Frank Castle ... Ho apprezzato l'approccio iper stilizzato di Big War Zone e la versione di Thomas Jane nel film, ma penso che la serie abbia davvero fatto un gran lavoro. Almeno con il casting di Jon Bernthal. È praticamente un Frank Castle nato ed è un talento così incredibile ... Mentre io ho amato la serie, tuttavia, penso che limitasse ciò che a Bernthal era permesso fare con il personaggio. Quando vedo Bernthal come Frank Castle in quella serie, vedo un velocista olimpico cercare di correre mentre è costretto ad indossare un giubbotto con dei pesi dentro. Voglio che Bernthal continui ad esplorare il personaggio ma che sia anche completamente libero e fuori controllo. Penso che lo vorrebbe anche lui."

Simon ha rivelato anche qualcosa di più sul suo progetto:

"Devi lasciare che questa cosa viva nel territorio R-Rated e deve avere la stessa grinta e audacia di Logan. Nella mia idea, troviamo Frank Castle mentre lo lasciavamo alla fine della serie, solo ora completamente consapevole della minaccia che i supereroi e i cattivi rappresentano per l'umanità. Quindi, Frank Castle deve togliere di mezzo l'unica persona che ritiene responsabile delle innumerevoli vittime civili. Colui che ha iniziato tutto organizzando queste armi di distruzione di massa in un supergruppo: Nick Fury. Il colpo di scena è che Frank viene incastrato, e da quel momento in poi, abbiamo una situazione à la Quel Treno Per Yuma, con Frank e Fury in fuga da tutti, eroi e cattivi. Pensate a Quel treno Per Yuma con Leon: Il Professionista, magari con Winter Soldier."

Scommettiamo che vorreste vedere un film del genere: voi che ne dite?

