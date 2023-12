Adam Driver suona il pianoforte al SNL e ruba la scena: fan in delirio sui social

Non si diventa Adam Driver per caso: l'attore che sta per arrivare nelle nostre sale con il Ferrari di Michael Mann ha sempre dato prova di possedere quel qualcosa in più grazie a cui ha finito per diventare una delle star più popolari della Hollywood attuale. Sapevate, ad esempio, della sua straordinaria abilità al pianoforte?

L'attore che solo da poco tempo ha cominciato a guardare i suoi film ha mandato in visibilio i suoi fan appena qualche ora fa con la sua ultima partecipazione al Saturday Night Live, durante la quale ha ricordato al pubblico di essere, oltre che uno splendido attore, anche un fenomenale musicista: il fatto che citi Sergei Rachmanimoff tra i suoi 3 musicisti preferiti (insieme a Tom Waits e George Harrison), d'altronde, non è certo un caso.

Immediata la reazione degli ammiratori dell'ex-Kylo Ren di Star Wars sui social, con X che in queste ore è letteralmente esploso di commenti nei quali si leggono anche i complimenti di chi, evidentemente, sa cosa significa sedere su quello sgabello. "NON FERMARTI MAI" lo implora qualcuno, e chi siamo noi per non unirci al suo appello? Cosa ne dite: meglio l'Adam Driver attore o l'Adam Driver pianista? A voi la sentenza!