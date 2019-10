Adam Driver e Scarlett Johansson nel nuovo trailer di Storia di un matrimonio

È grazie a un'esclusiva del The Ellen DeGeneres Show che possiamo mostrarvi un nuovo ed emozionante trailer ufficiale dell'atteso e applauditissimo Storia di un matrimonio, nuova dramedy sentimentale scritta e diretta da Noah Bamumbach che vede protagonista due straordinari Adam Driver e Scarlett Johansson.

"Storia di un matrimonio è una storia d'amore che si rivela nel momento di rottura" ha detto Baumbach del film:"Con i primi trailer volevo mostrate la relazione attraverso gli occhi di entrambi i personaggi. Ci sono molti lati di ogni storia, e il film abbraccia questi punti di vista differenti in modo da trovare la verità che sta nel mezzo."

Ad affiancare Driver e la Johansson in un cast davvero notevole ci saranno anche Laura Dern, Alan Landa e Ray Lotta. La sinossi ufficiale descrive Marriage Story come una "incisivo e compassionevole ritratto della rottura di un matrimonio e della famiglia che rimane unita."



Il film è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e anche al New York Film Festival, ricevendo in entrambi gli eventi generale plauso di critica e pubblico. Nella nostra recensione di Storia di un matrimonio vi spieghiamo il perché di tutta questa bellezza.



L'uscita su Netflix è prevista per il prossimo 6 dicembre. Fateci sapere cosa ne pensate.