Adam Driver si scaglia contro John Oliver per la sua bizzarra ossessione: il video

La nuova trilogia di Star Wars ci ha insegnato che far arrabbiare Kylo Ren non è proprio la cosa migliore da fare. Il conduttore americano John Oliver ha però trascinato Adam Driver al centro di un simpatico siparietto a causa di una certa ossessione di tipo sessuale.

Nel suo programma, Oliver aveva più volte scherzato ammettendo di avere una vera passione per l'attore di Storia di un Matrimonio, al limite del sadomasochismo. Le frasi più celebri con cui ha sconvolto il pubblico includono: "Strangolami e mandami all'inferno", "Calpestami, Adam Driver, gigantesco ragazzo", "Rompimi le dita delle mani, cupa montagna".

Nella recente puntata di Last Week Tonight il conduttore si è ritrovato a ricevere una chiamata inaspettata su FaceTime, come potete vedere dal video: "Cosa diavolo stai facendo? Questo scherzo... questa roba è sia sessuale che violenta. Cos'è? Mi hai trascinato in questa assurdità, all'inizio era facile ignorarla, ma hai continuato ancora e ancora. Ti rendi conto di ciò che mi hai chiesto di fare nell'ultimo anno?"

Sebbene l'intervento sia ovviamente organizzato, è possibile notare l'assoluta bravura di Driver nel recitare la parte della star realmente arrabbiata. La lite è proseguita con: "Ti rendi conto che siamo degli estranei, giusto? Sono stanco di essere fermato per strada da persone che mi chiedono se posso tirarti un pugno come se tu fossi il muro di Storia di un Matrimonio.

Alla fine Oliver è costretto a chiedergli scusa e l'attore lo esorta a dedicare il suo tempo ad altre attività. Un consiglio che suona come un ordine alle orecchie del conduttore, e i due ritornano al punto di partenza, in una stramba dinamica servo-padrone che costringe Driver ad abbandonare la conversazione definendo Oliver uno "stupido cosplayer di Mr. Bean. Odio tutto ciò, addio".

Una lite decisamente originale. Intanto abbiamo scoperto che Driver reciterà nel nuovo film prodotto da Sam Raimi e per saperne di più su di lui vi rimandiamo alle migliori interpretazioni di Adam Driver.