Adam Driver rivoluzionario cubano nel nuovo dramma Yanke Comandante

Come scrive Variety, il sempre ottimo Adam Driver (Storia di un matrimonio, Star Wars: L'ascesa di Skywalker) tornerà a collaborare con l'apprezzato Jeff Nichols (Take Shelter, Loving) per il dramma Yankee Comandante, che sarà scritto e diretto dall'autore con cui aveva già lavorato nello splendido Midnight Special - Fuga nella notte.

Le date per l'inizio della produzione sono attualmente sconosciute a causa del protrarsi del lockdown dovuto alla Pandemia di Coronavirus, ma svariate fonti del sito riportano che le riprese dovrebbe partire all'inizio del 2021, per un'uscita entro la fine del prossimo anno. Imperative Entertainment e 30West stanno discutendo con alcuni studi selezionati sul progetto, con un pacchetto informativo spedito ai vari distributori proprio questa settimana.



Il film è basato sull'articolo del New Yorker firmato da David Grann e dedicato a due uomini che ascesero al rango di comandante durante la Rivoluzione Cubana. Uno di questi due era Che Guevara. L'altro era invece un uomo proveniente dall'Ohio. Driver dovrebbe interpretare quest'ultimo, al centro del progetto.



Prima del lockdown, l'attore era impegnato sul set di The Last Duel di Ridley Scott insieme a Ben Affleck, Matt Damon e Jodie Comer. L'ultimo film diretto da Nichols è stato invece l'acclamato Loving, uscito sempre nel 2016.