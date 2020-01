Adam Driver ringrazia i fan di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker per le donazioni

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker passerà alla storia come uno dei film più criticati non soltanto di quest'ultima trilogia, ma probabilmente dell'intera epopea starwarsiana. Alcuni elementi del film, però, sono stati apprezzati all'unanimità o quasi: l'ennesima ottima prova di Adam Driver è sicuramente tra questi.

Il personaggio di Kylo Ren ha infatti definitivamente lanciato, negli ultimi anni, quello che si sta confermando come uno dei migliori talenti della sua generazione: Driver è stato sin da subito capace di imprimere il suo carisma in Ben Solo, facendolo risultare il personaggio probabilmente più apprezzato dell'intera trilogia sequel.

Proprio in onore di Ben Solo, dunque, i fan di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker hanno deciso di far partire una campagna di raccolta fondi per Arts in the Armed Forces, associazione fondata dallo stesso Adam Driver che si occupa di portare dei corsi di arte tra i membri attivi delle forze armate. L'iniziativa è stata un successo: in brevissimo tempo sono stati infatti raccolti ben 75.000 dollari donati interamente all'associazione benefica di Driver.

Lo stesso attore, solitamente restio all'utilizzo dei social, ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento ai fan tramite l'account ufficiale di Arts in the Armed Forces: "Volevo solo dire che sono stato messo al corrente di questa campagna di GoFundMe avviata in onore del personaggio di Ben Solo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i cui proventi andranno all'associazione da me fondata Arts in the Armed Forces, e significa un sacco per me che questa cosa sia stata fatta davvero e che tante persone vi abbiano partecipato. Non solo avete comprato i biglietti per il film, ma avete anche donato dei soldi a quest'associazione alla quale tengo moltissimo. Quindi volevo prendermi un momento per dirvi grazie, grazie davvero" è stato il messaggio di Driver rivolto ai suoi fan.

