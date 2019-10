Adam Driver ricorda la brutta sensazione provata alla première di Il Risveglio della Forza

Mancano meno di due mesi all'arrivo nelle sale dell'ultimo episodio della nuova trilogia di Star Wars, ovvero L'Ascesa di Skywalker. Tuttavia c'è un attore del cast che non smania dalla voglia di rivedersi nel film. Adam Driver, intervistato recentemente dal New Yorker, ha confessato di odiare riguardarsi sullo schermo.

Quando fu costretto a partecipare alla première di Star Wars - Il Risveglio della Forza, quasi si ammalò, anche considerando il fatto che il mondo stava per scoprire che avrebbe ucciso Han Solo (Harrison Ford).

L'attore ha rivelato di aver compreso di provare disprezzo nel rivedersi sul grande schermo quando ha recitato nella serie tv Girls.

Si è guardato sul portatile di Lena Dunham e ha odiato quell'esperienza:"Da allora non riesco a riguardarmi nei miei lavori".

Un altro episodio che l'ha segnato è la visione della scena in A proposito di Davis dei fratelli Coen, dove canta la canzone Please Mr. Kennedy con Oscar Isaac e Justin Timberlake. Ma durante Il Risveglio della Forza è dovuto rimanere in sala fino alla fine:"Avevo i brividi, perché sapevo che quella scena stava per arrivare, e il pubblico era quasi in iper ventilazione quando poi sono comparsi i titoli. Mi sono sentito come se dovessi vomitare".

