Adam Driver nel primo, intenso trailer ufficiale di The Report di Amazon Studios

Doppio colpo, quest'anno, per Adam Driver, che sarà protagonista di due film di spessore sia per Netflix che per Amazon Studios. Siamo parlando del già annunciato Storia di un matrimonio di Noah Baumbach e di questo, interessantissimo e applaudito thriller scritto e diretto da Scott Z. Burns, intitolato The Report.

Ne avevamo già parlato nel momento dell'annuncio e dell'acquisto dei diritti di distribuzione da parte di Amazon Studios, ma è adesso grazie al canale ufficiale di Amazon Prime Video che è stato diffuso online il primo, promettente e intrigante trailer ufficiale del film, che Variety ha già definito "una saga su larga scala di corruzione, giustizia e di travolgente rilevanza".



The Report racconta l'incredibile storia vera di Daniel Jones, investigatore principale del Sanato degli Stati Uniti, e del suo sorprendente studio sul programma e sui metodi di detenzione e di interrogazione da parte della CIA, lavoro durante il quale scoprì la brutalità degli stessi, condotti attraverso tortura, immorali e persino infruttuosi, visto che non davano gli effettivi risultati sperati. Jones si batté affinché questa verità venisse divulgata pubblicamente, ovviamente ostracizzato dalle alte sfere governative.



Nel cast del film troviamo anche Jon Hamm, Corey Stoll, Annette Bening e Michael C. Hall, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 15 novembre 2019.