Adam Driver parla delle scelte di Kylo Ren per Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Manca meno di un mese all'arrivo nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e il cast sta iniziando a rilasciare le prime interviste sul film. Scritto e diretto da, arriverà nei cinema italiani dal 13 dicembre, due giorni prima rispetto all'uscita negli Stati Uniti, anche in versione 3D e IMAX.

Entertainment Weekly ha fatto una chiacchierata su Star Wars: Gli Ultimi Jedi con Adam Driver, Daisy Ridley e Rian Johnson, circa i personaggi di Kylo Ren e Rey e del loro rapporto con la Forza.

Adam Driver ha parlato di come il suo personaggio si senta un po' sicuro delle sue capacità, in particolare di quelle che colpiscono la paura degli altri:"Consapevole lo è stato sin da giovane e non penso che ci siano un sacco di persone intorno a lui che sono sullo stesso livello. Penso che ci sia qualcosa di familiare lì, così come qualcosa da temere, qualcosa che non riesce ad individuare."

Daisy Ridley ha parlato delle abilità di Rey:"Non sa davvero cosa vuole. Sta davvero cercando di fare la cosa giusta e, moralmente, la sua bussola punta davvero verso nord. La Resistenza non è molto per lei, è stata lasciata nel corso di tutta la sua vita e lei è desiderosa di aiutare gli altri, il che è meraviglioso. Vuole essere parte di qualcosa. Voglio dire, tutti vogliono essere parte di qualcosa."

Driver ha continuato su questo argomento anche nei confronti del suo personaggio, con Kylo Ren e il suo bisogno di essere parte di qualcosa:"Penso che l'idea di qualcuno i cui genitori sono molto devoti alla causa è qualcosa in cui molte persone potrebbero rivedersi. Che si tratti di religione, di politica o di affari. Non identificarti con quella cosa, in quella causa, penso che possa creare sicuramente un complesso. Influenza il modo in cui ci comportiamo. Dal punto di vista di Kylo le sue azioni sono giustificate e piene di speranza."

Kylo Ren diventerà un personaggio buono? Rian Johnson risponde così:"C'è una gran parte della storia che dev'essere scritta e non da me. Ma non penso che sia molto interessante se la storia si concentrasse solo su questo aspetto. Trovo che sia un personaggio molto più complicato di così e che meriti una trama più complicata."