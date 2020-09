Adam Driver, ecco il nuovo film: un thriller sci-fi prodotto da Sam Raimi!

Nuovo progetto in vista per Adam Driver, che reciterà nel thriller 65, targato Sony. Scritto e diretto dagli autori di A Quiet Place - Un posto tranquillo, Scott Beck e Bryan Woods, il film verrà prodotto da Sam Raimi. Si tratta della seconda collaborazione tra Beck/Woods e Raimi, dopo che il duo ha lavorato ad un episodio della serie Quibi.

Al momento non sono noti i dettagli sulla trama così come non è chiaro il periodo in cui inizierà la produzione visto che Adam Driver sta vivendo un momento davvero prolifico della carriera.

In particolare Driver è impegnato nella lavorazione di The Last Duel di Ridley Scott, che ha appena ripreso la produzione dopo l'interruzione causata dalla pandemia di Coronavirus.



Il 2019 di Adam Driver è stato ricco di apprezzamenti per l'attore, candidato all'Oscar per la sua performance in Storia di un matrimonio, e ha ripreso il ruolo di Kylo Ren in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Scott Becks e Bryan Woods hanno trovato il grande successo con la sceneggiatura di A Quiet Place - Un posto tranquillo, ricevendo diverse candidature. Il film, diretto da John Krasinsk, ha incassato circa 340 milioni di dollari.

Su Everyeye trovate un approfondimento su Adam Driver con i suoi cinque migliori film. Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2019, Adam Driver dichiarò che essere attori costringe ad essere empatici.