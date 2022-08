Adam Driver e Netflix, altra storia di un altro matrimonio nel trailer di Rumore Bianco

Dopo le voci insistenti sui problemi di produzione che avrebbero afflitto Rumore Bianco durante le riprese, finalmente Netflix può presentare il trailer del nuovo film con Adam Driver, ancora una volta diretto dal regista di Storia di un matrimonio, Noah Baumbach.

Basato sul romanzo di Don DeLillo e prodotto da Noah Baumbach, da David Heyman, e da Uri Singer, Rumore Bianco è la storia terribile ed esilarante, poetica ed assurda, ordinaria e apocalittica di una famiglia americana moderna che deve affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza. Nel cast all star, oltre ad Ada, Driver, anche Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin e Jodie Turner-Smith.

All'interno dell'articolo potete guardare il trailer di Rumore Bianco e scaricare il poster ufficiale: che cosa ve ne pare? Qual è il vostro film preferito di Noah Baumbach, e quali sono le vostre aspettative per la sua nuova opera? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che, dopo l'impegnatissimo 2021 che l'ha visto protagonista di ben tre diversi acclamatissimi film, come Annette di Leos Carax e The Last Duel e House of Gucci di Ridley Scott, Adam Driver 'rallenterà' nel 2022, con Rumore Bianco che sarà il suo unico film in uscita: l'attore tuttavia è pronto ad un 2023 da urlo, con lo sci-fi 65, l'attesissimo Ferrari di Michael Mann e il mastodontico Megalopolis di Francis Ford Coppola, le cui riprese inizieranno questo autunno.