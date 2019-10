Adam Driver invita i fan alla premiere de L'Ascesa di Skywalker per una buona causa

A meno di due mesi dall'arrivo nelle sale di Star Wars: The Rise of Skywalker, Adam Driver ha lanciato un'iniziativa per promuovere l'organizzazione no-profit Arts in the Armed Forces.

In collaborazione con Omaze, l'interprete di Kylo Ren nella saga di Star Wars ha dato il via ad un contest che permetterà ai fortunati vincitori di essere suoi ospiti alla premiere del film che si terrà a Los Angeles. I vincitori potranno anche partecipare all'afterparty, incontrare lo stesso Driver e ricevere delle spade laser autografate.

In quanto ex marine, Driver collabora da tempo con la Arts in the Armed Force per promuovere la diffusione di programmi artistici di qualità tra i membri dell'esercito degli Stati Uniti, dai soldati in servizio alle loro famiglie in giro per il mondo.

L'attore tornerà a vestire i panni dell'ora leader del Primo Ordine in quello che rappresenterà il capitolo finale della cosiddetta Skywalker Saga, ovvero la serie principale di film ambientati nella galassia lontana, lontana inaugurata da George Lucas nel 1977.

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il 18 dicembre con due giorni anticipo rispetto alla release oltreoceano. Per altri approfondimenti sul franchise, vi rimandiamo al nostro speciale sul futuro di Star Wars dopo l'abbandono di Benioff & Weiss.