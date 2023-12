Adam Driver ora guarda i suoi film: ecco perché ha cominciato a farlo

Gli attori talvolta rifiutano di rivedersi sullo schermo per motivazioni tra le più diverse. C'è chi vuole evitare di farsi condizionare, o chi semplicemente non ha interesse. Tra questi c'è anche uno dei volti più noti della Hollywood contemporanea, ossia Adam Driver.

Ebbene si, mentre ancora ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Storia di un matrimonio, vi sveliamo questa difficile verità. La star di House of Gucci fino ad ora ha sempre rifiutato di rivedersi sullo schermo.

Nonostante questa decisione sembrasse ferrea fino a qualche tempo fa però, le cose sembra che stiano cambiano, come ha rivelato lo stesso Adam Driver durante un'intervista al Talk Show di Max "Who's Talking to Chris Wallace?".

Qui l'interprete ha rivelato di aver guardato i suoi più recenti lavori degli ultimi due anni per cercare di "non restare bloccato in un certo modo di recitare", oltre che per difendere le sue performance quando necessario.

"Mi riesce difficile vedermi sullo schermo sapendo che si tratta di un film, e lì quando vedi un errore non puoi farci niente, resta in maniera permanente. Ma ora ho capito che è una cosa da fare", ha detto l'ex attore di Star Wars.

Voi che ne pensate delle sue parole? Se ve la foste persa ecco anche la nostra recensione di House of Gucci.