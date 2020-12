Adam Driver e Greta Gerwig nel cast del nuovo film Netflix di Noah Baumbach

Dopo il successo di Storia di un Matrimonio, Noah Baumbach torna a collaborare con Adam Driver per il suo prossimo progetto targato Netflix, e all'attore di Star Wars si aggiungerà anche la moglie del regista, Greta Gerwig.

Come annunciato qualche mese fa, Netflix e Noah Baumbach torneranno a fare squadra per un nuovo lungometraggio, che sarà scritto, diretto e prodotto proprio dal regista di Storia di un Matrimonio e The Meyerowitz Stories.

Nonostante non abbia ancora un titolo, il film avrebbe però già trovato i suoi protagonisti: come si vocifera da un po' di tempo, infatti, dovrebbero essere Adam Driver (Star Wars, Logan Lucky) e Greta Gerwig (Le Donne della mia Vita, Frances Ha) a guidare il cast della pellicola.

I dettagli riguardo alla trama e i personaggi sono pressoché inesistenti, ma pare che si tratterà di un dramma familiare con quattro fratelli al centro della storia: Fritz, Debbie, Megan e Walker, ognuno con i suoi problemi.

Inoltre, sappiamo che, salvo nuovi spostamenti, le riprese dovrebbero iniziare nel mese di febbraio del prossimo anno (con il persistere della pandemia, è difficile dire se la data rimarrà questa), mentre non sappiamo quando potrebbe potrebbe debuttare su Netflix e, eventualmente, anche in sala (come accaduto per Storia di un Matrimonio, considerando anche possibili candidature agli awards show).