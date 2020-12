Da Adam Driver a Gal Gadot: 10 star di Hollywood che hanno prestato servizio militare

Tante, tantissime, celebrità di Hollywood hanno storie molto particolari e interessanti da raccontare provenienti dalle loro vite prima di entrare nel mondo della recitazione. Il cliché vuole che molti siano stati camerieri in alcuni ristoranti rinomati per farsi notare, altri modelli e anche speaker radiofonici per le pubblicità.

Diversi altri invece hanno lavorato in campi totalmente differenti, da quello dell'edilizia fino anche ai fast food o in alcuni uffici aziendali, nel mondo della scuola e dell'insegnamento e così via. Ma nel caso di 10 celebrità che vi andiamo sotto ad elencare, la vita prima della recitazione prevedeva il servizio militare, cioè essere arruolati in diversi rami dell'esercito per tempi variabili.



Ecco chi sono:



ADAM DRIVER - Si arruolò nella Marina Militare Americane poco tempo dopo l'11 settembre, restando in servizio per 3 anni come addetto al mortaio. Fu dimesso a causa di un infortunio poco prima di essere spedito in Iraq.



ROB RIGGIE - Entrò nei Marines nel 1990 e stava lavorando per divenire aviatore navale. Decise di punto in bianco di lasciare la carriera militare e dedicarsi alla commedia a tempo pieno.



BEA ARTHUR - Prestò servizio nella Riserva Femminile del Corpo dei Marines nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale e lavorò come dattilografa della Marina a Washington e poi come spedizioniera nel North Carolina. Fu congedata nel 1945 con onore dove aver raggiunto i ranghi di Sergente.



MONTEL WILLIAMS - Anche lui nel Corpo dei Marines, dove ha trascorso ben 15 anni della sua vita prima di diventare un famoso presentatore di talk show americani.



JIMI HENDRIX - Prima di dedicarsi alla musica, Hendrix scelse di arruolarsi nell'esercito come pena detentiva. Suonava già la sua chitarra quando era di stanza in Kentucky, mentre completava il suo addestramento da paracadutista. Ovviamente lasciò non appena possibile.



CLINT EASTWOOD - Fu arruolato nell'esercito durante la Guerra di Corea nel 1951, quando aveva appena 21 anni.



SEAN CONNERY - La compianta star di James Bond entrò a far parte della Royal Navy nel 1946, quando aveva 16 anni. Venne addestrato nella scuola di artiglieria navale e anche in equipaggiamento anti-aereo. Venne congedato a causa di un'ulcera all'età di 19 anni.



GAL GADOT - Di origini israeliana, nel paese è obbligatorio il servizio militare. A partire dai suoi 18 anni, la Gadot trascorse due anni nella forze di difesa israeliane lavorando come istruttrice di fitness e preparatrice atletica al combattimento.



DREW CAREY - Anche lui arruolato nella Riserva del Corpo dei Marines degli USA nel 1980, a 22 anni. Trascorse lì sei anni come operatore radio da campo. Lasciò poi per proseguire la sua carriera nel mondo della commedia americana.



ICE-T - Si arruolò nell'esercito USA a soli 17 anni per sfuggire a una vita criminale e per aver mezzi di sostentamento per la sua figlia e la propria famiglia. Venne assegnato alla 25a divisione fanteria, dove scoprì il suo amore per la musica hip hop. Lasciò dopo due anni con congedo onorevole.