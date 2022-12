Adam Driver in fuga dai dinosauri in '65', film fantascientifico prodotto da Sam Raimi

Sony Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di 65, film fantascientifico diretto da Scott Beck e Bryan Woods e prodotto da Sam Raimi. Nella pellicola il protagonista è Adam Driver, il quale in missione per la ricerca di un nuovo pianeta approda su una Terra preistorica popolata ancora dai dinosauri. Dovrà trovare il modo di tornare.

Il titolo evoca ovviamente i 65 milioni di anni trascorsi dal tempo in cui i dinosauri dominavano il pianeta. Questa è la prima partecipazione di Adam Driver a un grande blockbuster fantascientifico dalla conclusione della trilogia sequel di Star Wars con L'Ascesa di Skywalker (2019). La pellicola è diretta dagli autori di A Quiet Place, il grande successo horror diretto da John Krasinski.

Sinossi: Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Ora, con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un ambiente sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

Programmato inizialmente per il 28 aprile 2023, 65 ha subito l’ultimo di una lunga serie di spostamenti che lo fissa ora al 10 marzo 2023. Ben cinque le precedenti ricalendarizzazioni, considerato che da programma iniziale il film sarebbe dovuto arrivare il 13 maggio 2022. Nel cast sono coinvolte anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, mentre uno degli ultimi aggiornamenti vede Danny Elfman alla composizione della colonna sonora originale (in quella che sarà la sua ennesima collaborazione con Danny Elfman, dopo le musiche di Doctor Strange nel Multiverso della Follia).

Nel frattempo, per rimanere in tema del rapporto rinsaldato fra Sam Raimi e Sony Pictures, indizi ci dicono che potrebbe essere in sviluppo qualcosa sullo Spider Man di Tobey Maguire.

Di seguito anche il poster ufficiale di 65 con al centro Adam Driver.