Adam Driver entusiasta di Megalopolis: 'Forse la mia miglior esperienza su un set'

Ci sono nomi che sono una garanzia, e quello di Francis Ford Coppola è innegabilmente uno di questi: intorno al ritorno del regista sul grande schermo con Megalopolis c'è l'hype delle grandi occasioni e, al netto delle tante voci su una produzione a dir poco travagliata, i diretti interessati sembrano intenzionati a non abbassare le aspettative.

L'ultimo a prendere parola al riguardo è stato Adam Driver, che dopo aver lodato il regista de Il Padrino per la sua voglia di essere indipendente anche dal punto di vista produttivo, ha definito questo Megalopolis come una delle sue migliori esperienze sul set di un film.

"Lui si finanzia da solo, ha fatto in modo che le riprese fossero una delle migliori esperienze, se non la miglior esperienza in assoluto, che io abbia mai avuto sul set. [...] Non ci sono state troppe discussioni, non c'è stato il togliere a Tizio per dare a Caio. Sembrava che lui fosse in pieno controllo del film che voleva fare, ed in effetti era così" sono state le parole della star di Ferrari.

Ci sarà da fidarsi? Vedremo tra un po' di tempo se quello di Adam Driver si rivelerà un parere affidabile o se ci toccherà rivedere i nostri pensieri in merito alla credibilità dell'ex-Kylo Ren di Star Wars! Nel frattempo, comunque, ecco tutto ciò che sappiamo della trama di Megalopolis.