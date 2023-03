Adam Driver e i dinosauri non salvano 65: flop clamoroso all'esordio negli USA

In queste ore il nuovo thriller fantascientifico 65, prodotto da Sam Raimi e con protagonista Adam Driver, ha esordito al box office americano, dove ha lasciato un segno...in negativo.

Il film targato Sony/Columbia, che racconta la storia di un astronauta che torna accidentalmente nel tempo finendo sulla Terra di 65 milioni di anni fa quando il mondo è dominato dai dinosauri, esordirà terzo in classifica dietro a Scream 6 al primo posto e Creed III in seconda posizione nel suo secondo week-end di programmazione: secondo le stime, 65 incasserà appena 12,3 milioni da 3.405 sale.

La buona notizia è che si tratta di un incremento sostanziale rispetto alle previsioni molto più pessimistiche degli ultimi giorni, che avevano predetto un esordio da appena 7-8 milioni di dollari, ma la cattiva notizia è che anche così l'incasso non basterà a tirare fuori dai guai il film, costato $ 45 milioni di dollari e finanziato da TSG e Bron. Secondo gli analisti è improbabile che 65 possa andare in pari, soprattutto considerata la pessima accoglienza riservata da critica e pubblico: il film ha infatti totalizzato un C+ su CinemaScore e un 54% su PostTrak, oltre ad un 36% di critica e 65% di pubblico su Rotten Tomatoes.

