Adam Driver, che classe: un giornalista commenta il suo aspetto, ecco come ha risposto

Durante una recente intervista, l’attore Adam Driver è stato preso leggermente alla sprovvista da una domanda del conduttore, ma è riuscito a rispondere con grande classe.

Adam Driver è reduce da una grande prova in Ferrari, con la critica che ha lodato la sua performance. La star ha dichiarato però di non voler “assorbire” per forza tutte le critiche positive, perché “se prendi per vere quelle, allora devi prendere per vere anche quelle negative”. Driver ha poi parlato di una recensione negativa che lo aveva colpito per il suo aspetto:

“Anche il New Yorker mi ha definito una faccia da cavallo. Ricordo di aver letto un recensore che ha detto: "Il suo agente probabilmente non sa se metterlo in un film o nel Kentucky Derby". Quindi se credi alle belle parole, devi credere anche a quelle cattive. Di conseguenza cerco di non assorbire nulla".

L’intervistatore, Chris Wallace, ha quindi preso la palla al balzo per chiedere alla star: “Questo mi porta alla domanda successiva che volevo farti: tu non hai l'aspetto tipico di una star del cinema. È stato un aiuto o un ostacolo?”. Driver è rimasto un attimo interdetto, per poi rispondere: “Ho lavorato costantemente, il che è bello, con persone con cui ho sempre sognato di lavorare. Sono come sono. Non posso cambiarlo. Quindi, credo che mi abbia aiutato.” L’attore ha poi scherzato: “Un ostacolo è rappresentato dal fatto di rompere gli specchi ovunque vada e di avere un corpo deforme e fuori misura che non mi permette di passare attraverso le porte o la maggior parte dei vestiti o di entrare nella maggior parte delle auto, ma a parte questo, è positivo.”

