Adam Driver, buon compleanno a Kylo Ren: la star compie 37 anni!

Uno dei più grandi talenti della sua generazione. Così viene definito ormai da diversi anni Adam Driver, che oggi festeggia 37 anni. L'attore è uno dei volti maggiormente richiesti nel cinema hollywoodiano, apprezzato per la sua capacità di passare da un genere altro e da interpretazioni più leggere a ruoli più drammatici.

Nato a San Diego ma cresciuto in Indiana, Adam Driver è cresciuto con un patrigno pastore battista, che gli ha permesso di avvicinarsi al teatro cantando nel coro della chiesa. Dopo aver recitato in diversi spettacoli teatrali scolastici si arruolò volontario nei Marines dopo l'attentato dell'11 settembre, venendo congedato un anno e mezzo dopo per ragioni mediche.



Dopo aver frequentato l'università per un anno a Indianapolis entrò a far parte della prestigiosa Juilliard School, laureandosi nel 2009 e iniziando la carriera sui palcoscenici di Broadway e off-Broadway. Dopo aver ottenuto buon successo con la serie Girls, appare in piccoli ruoli cinematografici in film come Lincoln di Steven Spielberg e Frances Ha di Noah Baumbach. In seguito recita per i Coen in A proposito di Davis e ottiene il ruolo che gli permette di essere conosciuto in tutto il mondo: J.J. Abrams lo sceglie per interpretare il villain Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars. Nel 2014 vince la Coppa Volpi a Venezia per Hungry Hearts di Saverio Costanzo, recitando poi per Martin Scorsese in Silence, al fianco di Andrew Garfield. Nel 2016 è protagonista del nuovo film di Jim Jarmusch, Paterson, insieme a Golshifteh Farahani. Prosegue la sua brillante carriera nel tormentato L'uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam e BlacKkKlansman di Spike Lee. Nel 2019 torna a lavorare con Noah Baumbach in Storia di un matrimonio, al fianco di Scarlett Johansson, guadagnando la sua seconda candidatura ai premi Oscar, dopo quella per BlacKkKlansman.



