Adam Driver allontana il ritorno di Kylo Ren dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Grazie a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, è giunta a conclusione anche la terza trilogia del franchise di Star Wars, con l'ultimo film diretto da J.J. Abrams, già regista del primo capitolo di questa saga sequel, Il Risveglio della Forza. Tra i nuovi personaggi più iconici sicuramente Kylo Ren, grazie anche alla performance di Adam Driver.

Kylo Ren è un personaggio decisamente approfondito nella trilogia ed è complicato stabilire tempistiche per eventuali film o serie tv spin-off in relazione al personaggio, anche dopo le parole di Adam Driver:"Non è affatto all'ordine del giorno" ha dichiarato l'attore alla rivista francese Le Matin "Quest'esperienza rimarrà per sempre uno dei momenti salienti della mia carriera ma aspiro ad altre avventure".



Per il momento il futuro del franchise rimane incerto, con LucasFilm che ha ufficializzato al momento le date d'uscita dei prossimi lavori cinematografici al dicembre 2022, 2024 e 2026.

Nessuna certezza per i fan, nonostante si fosse prospettata la creazione di una nuova trilogia firmata da Rian Johnson. Il debutto di Disney+ e il successo di The Mandalorian ha modificato un po' i piani della Disney. In questo momento si sta girando la seconda stagione di The Mandalorian e si sta lavorando a due serie, incentrate su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi.

Driver non è l'unico ad aver allontanato il ritorno di Kylo Ren. Anche Oscar Isaac si è dimostrato piuttosto irremovibile, negando nuove performance nei panni di Poe Dameron.

La stessa Daisy Ridley 'non riesce ad immaginare' d'interpretare nuovamente Rey in futuro, pur non sapendo quel che accadrà. Nel film l'easter egg di Ahsoka Tano potrebbe far luce sul suo passato.

Nel frattempo L'Ascesa di Skywalker ha superato Episodio VI e Solo.