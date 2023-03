Adam Driver in 65 ha dovuto affrontare la sua più grande paura: le sabbie mobili

Il nuovo sci fi 65 non è andato bene al box office all'esordio negli USA, e in attesa di capire se in qualche modo la produzione di Sam Raimi riuscirà a ribaltare il risultato, magari grazie al mercato estero, il protagonista Adam Driver ha proseguito nei suoi sforzi promozionali.

In particolare, nel corso di una nuova intervista, l'attore di Storia di un matrimonio e Rumore bianco, che con 65 è tornato al mondo della fantascienza dopo la fama ottenuta con la trilogia sequel di Star Wars, ha parlato della sua più grande paura, le sabbie mobili, che puntualmente ha dovuto affrontare sul set del film Sony Pictures e Columbia Pictures.

“Questo film è un sacco di cose: dinosauri, pistole laser, terre preistoriche. Ed è pensato per tutti, tutti possono andare a vederlo, a qualsiasi età. E non è molto incentrato sui personaggi, non ci sono molti dialoghi e le metafore sono abbastanza ovvie, su due persone che elaborano il dolore contemporaneamente", ha spiegato Adam Driver nel raccontare cosa lo ha spinto ad accettare la parte in 65". Parlando con The Wrap, l'attore ha anche spiegato che sul set ha dovuto rivivere la sua antica paura delle sabbia mobili: "Ricordo che quando ero bambino, tutti gli eroi rimanevano intrappolati nelle sabbie mobili. Guardavo sempre Zorro e avevo una gran paura di quella roba. Tutti finivano nelle sabbie mobili, in un modo o nell'altro. E' stata una vera fase dei titoli d'avventura, e sviluppai una vera e propria fobia per le sabbie mobili. Troppe persone finivano nei guai per quelle cose, e mi chiedevo: 'Oh merda, ma è un problema vero che dovrò affrontare nella vita?'".

Per altri contenuti, ecco il trailer e la data di uscita di 65 per il mercato italiano.