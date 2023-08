Adam Devine contro la Marvel: 'I film di supereroi hanno rovinato il genere commedia'

Adam Devine ha una teoria abbastanza forte sull'effetto che i film Marvel hanno avuto sul pubblico generalista e ha affermato che "i film sui supereroi hanno rovinato le commedie.

Durante la sua apparizione su This Past Weekend con Theo Von, Devine ha parlato della qualità delle commedie odierne a Hollywood, e ha affermato che sebbene le commedie televisive siano ancora buone, non si può dire lo stesso delle commedie cinematografiche: "La mia teoria è che penso che la Marvel abbia rovinato il genere della commedia", ha detto Devine. “Credo che i film sui supereroi abbiano avuto questo effetto, perché oggi le persone vanno al cinema e si aspettano di vedere un film che costa 200 milioni di dollari, ma le commedie non sono così. Però giustamente lo spettatore medio si domanda: 'Bene, perché dovrei spendere il mio denaro per andare a vedere una piccola commedia in un piccolo cinema, quando con la stessa somma posso andare in un multisala a vedere qualcosa che è costato 200 milioni di dollari?"

La star di Pitch Perfect ha anche notato, nel video disponibile in calce all'articolo, che la produzione di commedie in studio è fortemente diminuita negli ultimi anni, citando anche 'il procione parlante' della saga dei Guardiani della Galassia.

