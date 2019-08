Adam Brody rimpiange Justice League Mortal soprattutto per colpa di Mad Max: Fury Road

Nel corso di una recente intervista Adam Brody ha ricordato con amarezza il film mai realizzato Justice League Mortal, che l'acclamato George Miller arrivò a tanto così dallo scrivere e dirigere.

Brody, che adesso è comunque riuscito ad entrare nel franchise DC Films grazie al suo ruolo in Shazam!, ha imputato tutti i suoi rimpianti per il progetto a Mad Max: Fury Road: è stato solo dopo il successo del pluripremiato action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron, infatti, che l'attore si è reso conto di cosa sarebbe potuto diventare Justice League Mortal.

"Con il senno di poi, avrei dovuto dispiacermi molto di più all'epoca. Mi dispiacque, si, ma mi dissi che in fondo non sarebbe stato un grosso problema. 'La prossima volta', mi dicevo, 'fa niente, è andata così'. Poi però non se n'è fatto più niente. Ero entusiasta di lavorare per George Miller, ma credo che nessuno - neanche la Warner Bros. - avesse la minima idea di cosa era capace di fare. Voglio dire, l'ultimo film action che aveva diretto risaliva a tipo quindici anni prima. Dopodiché vidi Mad Max: Fury Road e, oh mio Dio, ti accorgi che George è il massimo. Anzi, più del massimo, è anni luce davanti a tutti. Quindi oggi il fatto che quel film non esista fa ancora più male, in realtà, perché ora che tutti sanno cosa è in grado di fare, abbiamo la consapevolezza che Justice League sarebbe potuto essere un classico."

Brody ha commentato anche alcuni aspetti di Justice League Mortal:

"La sceneggiatura era davvero buona. Non che fosse rivoluzionaria, cerco sempre di essere quanto più possibile obiettivo su questo tipo di cose, però penso che fosse davvero buona. Anche il casting credo fosse giusto. Non solo io, ma tutti, tutti si sarebbero adattati bene ai ruoli e al tono della storia."

Ricordiamo che il cast di Justice League Mortal sarebbe stato composto da Armie Hammer nei panni di Batman, D.J. Cotrona nel ruolo di Superman, Adam Brody nel ruolo di Barry Allen/Flash, Santiago Cabrera come Aquaman, Megan Gale come Wonder Woman, Hugh Keays-Byrne come Martian Manhunter e il rapper Common nei panni di John Stewart/Lanterna Verde.

Per altre informazioni vi rimandiamo a dei concept inediti di Justice League Mortal e al nostro Everycult su Mad Max: Fury Road.