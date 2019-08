Adam Brody su potenziali nuovi sequel e spin-off per il franchise di Shazam!

Non pago dei due sequel messi in cantiere in aggiunta allo spin-off standalone Black Adams con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson, l'attore Adam Brody ha espresso il suo desiderio di tanti sequel per il franchise di Shazam! e soprattutto uno spin-off personale.

"Oggi la formula del successo è cambiata" ha commentato l'attore, che nel primo film ha interpretato la versione supereroe di Freddy Freeman (impersonato da Jack Dylan Grazer). "Nessuno nell'industria è più disposto a fare film da $100 milioni, se questi non prevedono la costruzione di un mondo. Anche le trilogie non sono abbastanza; non sono più nemmeno il modello base. Non lo sto dicendo in maniera negativa, sia chiaro. Il vero successo oggi è una trilogia più eventuali spin-off. Il vero successo è la creazione di mondi completi. Qualsiasi cosa con quel budget è fatta per ottenere più successo, il che è eccitante. Questo è il brivido. In un certo senso, è come fare un grande episodio pilota".

I prossimi film DC includono Joker il 4 ottobre 2019, Birds of Prey il 7 febbraio 2020, Wonder Woman 1984 il 5 giugno 2020, The Batman il 25 giugno 2021, The Suicide Squad il 6 6 2021 e Aquaman 2 il 16 dicembre 2022.