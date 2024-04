Questo nuovo action paragonato a The Raid, John Wick e Die Hard ha il 100% su RT

Dopo che Lionsgate ha svelato il trailer del remake de “il corvo”, la casa di distribuzione ha acquistato i diritti di un film d’azione che viene definito come "un mix di John Wick, Die Hard e The Raid."

Stiamo parlando di Kill, acquistato da Lionsgate successivamente alla sua proiezione al Toronto International Film festival. La pellicola “segue il militare Amrit, che intraprende una pericolosa missione per far deragliare il matrimonio combinato del suo vero amore Tulika. La sua "missione" prende però una piega violenta quando una banda di teppisti armati di coltello inizia a terrorizzare gli innocenti sul treno di Amrit, che si assume la responsabilità di fermarli e salvare tutti.” Il film è diretto da Nikhil Nagesh Bhat, che lo ha co-scritto con Ayesha Syed.

Le recensioni sembrano essere davvero entusiaste. "In Kill,Ogni pugno, ogni calcio, ogni colpo di testa contro un portabagagli diventa un pezzo d'arte", scrive Dan Scully di ScullyVision. Per Collider “Kill è quanto di più follemente violento si possa sperare. Mescola melodramma, romanticismo e un'aggressiva quantità di violenza in modi che pochi registi sono in grado di fare. Si tratta di un film d'azione molto specifico, soprattutto per la sua natura grafica, ma gli amanti del genere probabilmente abbracceranno Kill perché sembra destinato a diventare un classico di culto.” Nadia Delamonte di NextBestPicture afferma che il film "pulsa con forti battiti emotivi, un'intensa costruzione della posta in gioco e un uso emozionante dell'ambientazione". Nel frattempo, Lionsgate sta lavorando anche al film live-action di Naruto.

Su Nuovo Ordine Mondiale è uno dei più venduti di oggi.