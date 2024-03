Questo nuovo action di Netflix sarà l'ideale per gli amanti di Reacher e Alan Ritchson

Dopo aver parlato della possibile trama della nuova stagione di Reacher, oggi vogliamo stuzzicare i fan di Alan Ritchson parlando del suo prossimo film in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Netflix e che tutti gli appassionati del cinema action dovrebbero tenere d'occhio.

Ci riferiamo ovviamente al recentemente annunciato nuovo film War Machine: al momento, i dettagli della trama sono molto scarsi, e non c'è neppure una data di uscita, ma la sinossi fornita dalla piattaforma di streaming è abbastanza intrigante di per sé e anticipa: "Nelle ultime 24 ore del processo di selezione più duro del mondo, i membri di una squadra di Army Rangers incontrano una minaccia che va al di là della loro immaginazione."

Il film, della Lionsgate, sarà scritto e diretto da Patrick Hughes, nome noto ai fan de I Mercenari 3, The Hitman's Bodyguard e The Hitman's Wife's Bodyguard. "Questa sarà una cosa grande", ha scritto Alan Ritchson su Instagram, nel post disponibile in calce all'articolo.

In attesa di maggiori novità, vi ricordiamo che la terza stagione di Reacher è attualmente in fase di riprese. Ritchson – che interpreta l’imponente forza della natura Jack Reacher, personaggio nato dalla penna di Lee Child e già portato al cinema da Tom Cruise in due film per il grande schermo – ha rivelato che il nuovo ciclo di episodi della serie Prime Video sarà basato su Persuader, il settimo capitolo della serie di libri.

Su I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti di oggi.