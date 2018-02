Action Man arriva al cinema con la regia di James Bobin

Il popolare personaggio della, irromperà sul grande schermo nei prossimi anni. Lo svelasta sviluppando una pellicola dedicata all'eroe 'tutto d'un pezzo' dellaaffidando la regia aLa Hasbro produrrà la pellicola scritta da(Paddington 2).

Creato nel 1966 per 'contrastare' sul mercato (e imitare) i G.I. Joe, Action Man era un action figure molto popolare prodotta da Palitoy Ltd e, successivamente, acquisito dalla stessa Hasbro nel 1993. Nel corso dei suoi 50 anni di 'attività', Action Man è diventato un personaggio molto popolare tra i ragazzini non solo per le action figure ma, negli anni novanta, proprio grazie ad Hasbro, è esploso come piccolo fenomeno mondiale portando anche alla produzione di ulteriore merchandise.

Per cavalcare l'onda di quel successo, Bohbot Entertainment e DIC Entertainment svilupparono una serie d'animazione nel 1995 e durata due stagioni; nella serie erano presenti anche degli inserti in live-action dove il personaggio aveva il volto di Mark Griffin. Nel 2000 fu realizzata un'altra serie animata, anche questa durata solo due stagioni.

Nel 2012 Emmett/Furla Films annunciarono un accordo con Hasbro per portare sul grande schermo Action Man, Hungry Hungry Ippos e Monopoli: nessuno di questi progetti ha mai visto la luce del giorno.